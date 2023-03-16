شاهد بالفيديو.. فوضى ادارية وخدمية خلال المطر في العراق | أهل المدينة

2023/03/16 | 22:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ewRT2c-yzNI

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