العراق يدعو تركيا إلى “تقاسم الضرر” وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن المياه

2023/03/16 | 22:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 دعا وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، تركيا، إلى تقاسم الضرر، وتفعيل مذكرة التفاهم المائية الموقعة بين البلدين، خلال لقاء جمعه مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.جاء ذلك في بيان للموارد تلقت شبكة 964 نسخة منه: استقبل السيد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله بمكتبه سعادة سفير […]

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