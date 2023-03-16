شاهد ما حدث لراجمة صواريخ روسية عندما استهدفتها مسيّرة أوكرانية

2023/03/16 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ما حدث لراجمة صواريخ روسية عندما تم استهدافها بطائرة بدون طيار أوكرانية، ومنحت وحدة الدفاع الإقليمي في أوكرانيا شبكة CNN نظرة حصرية على ما تبقى من حطام واحدة من هذه الطائرات المسيّرة بعد أن تم تسليحها، في حين صُنعت هذه الطائرات وهي من طراز "موغين 5" في الأصل في الصين وتم بيعها على موقع "علي بابا".

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