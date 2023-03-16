رويترز: النفط يرتفع 2% بعد أنباء عن اجتماع سعودي وروسي

2023/03/16 | 22:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة،

اليوم الخميس، بعدما سجلت أدنى

مستوياتها منذ حوالي 15 شهرا في وقت سابق

من الجلسة مدعومة بتقارير تفيد بأن

السعودية وروسيا اجتمعتا لبحث سبل

تعزيز استقرار السوق.

وبحلول ا

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