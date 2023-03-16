هزة ارضية تضرب مدينة السليمانية

2023/03/16 | 22:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محافظات السليمانية وحلبجة

وكركوك وديالى وأجزاء من العاصمة

بغداد، مساء اليوم الخميس، الى هزة

أرضية شعر بها معظم سكان المدن.

واوضحت مصادر اعلامية أن "مركز الهزة

الأرضية كانت الحدود العراقية

الا

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