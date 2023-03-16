النفط يرتفع بـ1.8% الآن بعد اجتماع سعودي روسي..وتوقعات مركزي أوروبا

2023/03/16 | 23:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تفغت أسعار النفط الآن بقوة أكبر مع اجتماع سعودي روسي جمع بين وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في العاصمة السعودية الرياض لبحث مساعي مجموعة أوبك+ ودراسة أفضل الخيارات من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط وسط المخاوف المتعلقة بالطلب وإفلاس المصارف.

وصعد سعر خام نفط تكساس إلى 68.84 دولارًا بزيادة 1.82% فيما ارتفع نفط برنت بـ 1.89% إلى 75.08 دولارًا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان في تداولات أمس إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا، حيث هبط نفط تكساس عن مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 ديسمبر 2021.

واستمدت أسعار النفط الدعم أيضا من تعافي الأسواق المالية بصفة عامة بعدما تلقى بنك كريدي سويس حزمة إنقاذ من الجهات التنظيمية السويسرية، وطمأنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين الأمريكيين بشأن قوة النظام المصرفي الأمريكي.

توقعات أسعار النفط حسب محضر المركزي الأوروبي

حمل محضر المركزي الأوروبي توقعات لأسعار النفط حتى عام 2025 وجاءت هبوطية محبطة بالنسبة إلى صقور النفط، حيث رأى المركزي أن سعر النفط سيبلغ 82.6 دولارًا للبرميل في 2023، ثم يتراجع إلى 77.8 في 2024 وينتهي إلى 73.9 دولارًا للبرميل في 2025.

النفط هذا الصباح

بدأت أسعار النفط في اتجاه تصاعدي من أدنى مستوياتها في 2021 اليوم الخميس حيث ساعدت التوقعات المتفائلة بشأن تعافي الاقتصاد الصيني على تحفيز بعض الآمال في انتعاش الطلب هذا العام، على الرغم من أن الأسواق ظلت في حالة تأهب بسبب الأزمة المصرفية المحتملة.

ورفع بنك الاستثمار {{0 | جولدمان ساكس (NYSE:GS)}} توقعاته للنمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 6٪ من 5.5٪، مشيرًا إلى اتجاهات التحسن بعد أن خففت البلاد معظم قيود مكافحة كوفيد في وقت سابق من هذا العام.

وقد غذت التوقعات، التي تجاوزت النمو بنسبة 5٪ التي توقعتها الحكومة الصينية، التوقعات بأن الانتعاش في الصين سيساعد في دفع الطلب على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام.

أسعار النفط الآن

يرتفع خام نفط تكساس الآن بـ 0.68% بعد خسائر عاصفة تجاوزت الـ 7% أمس، ويسجل الآن 68.02 دولارًا للبرميل.



فيما لا يزال نفط برنت أدنى مستويات الـ 80 دولارًا بعد خسائر أمس العنيفة ويتداول الآن عند 74.22 دولارًا للبرميل بزيادة طفيفة 0.73%.

النفط في أسبوع وأسباب التدهوّر

وانخفض كلا العقدين بنحو 11٪ هذا الأسبوع، وكانا في أضعف مستوياتهما منذ ديسمبر 2021.



كما ساعدت الأخبار التي حاصرت مجموعة كريدي سويس جروب ايه جي السويسرية (بورصة سويسرا (CSGN) (: ) على تسهيل ائتماني بقيمة 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري أيضًا في تخفيف بعض المخاوف بشأن أزمة مصرفية وشيكة .

لكن مع انهيار ثلاثة بنوك أمريكية خلال الأسبوع الماضي، تخشى الأسواق من انتشار العدوى في الاقتصاد الأوسع.



وقد أدى هذا بدوره إلى تزايد المخاوف من أن الركود المحتمل سيعوق بشدة الطلب على النفط هذا العام.

بينما انخفضت أسعار النفط بشدة حتى الآن هذا العام وسط مخاوف متزايدة من أن الركود العالمي سيعوض إلى حد كبير انتعاش الطلب الصيني.



كما حذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من مثل هذا السيناريو في الآونة الأخيرة.

كما أدى التعافي في {{942611 | مؤشر الدولار} }، الذي انتعش من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في التداولات المسائية، إلى زيادة الضغط على أسعار النفط، نظرًا لأن قوة الدولار تجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.

بيانات أمريكية

وتُظهر البيانات أن الولايات المتحدة قد رفعت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 10 مارس مما زاد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.



حيث نمت المخزونات الأمريكية الآن على مدار 11 أسبوعًا من الـ 12 أسبوعًا الماضية، مما زاد المخاوف بشأن تخمة محتملة في المعروض في أكبر مستهلك للخام في العالم.

بينما ساعد بنك جولدمان ساكس في تحفيز بعض التفاؤل بشأن الصين، قدمت القراءات الاقتصادية المتباينة من البلاد خلال الأسبوع الماضي انتعاشًا مذهلاً من أدنى المستويات أثناء حقبة كوفيد.



كما تراجعت واردات النفط إلى البلاد في الفترة من يناير إلى فبراير، على الرغم من رفع إجراءات مكافحة كوفيد.

في حين تركز أسواق النفط الخام بشكل مباشر على أي تطورات جديدة في القطاع المصرفي، حيث تتسابق الحكومات الأمريكية والأوروبية لطمأنه المستثمرين بشأن الاستقرار بين كبار المقرضين.

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