الدفاع النيابية: الموازنة تتضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم

2023/03/16 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس الزاملي، عن شمول منتسبي الأجهزة الأمنية المفسوخة عقودهم بالعودة في قانون الموازنة المالية العامة للبلاد.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن :"موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة التي صوت عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، تتضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم".

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في 4 أيلول 2022، عن المباشرة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة بناء على ما أقره مجلس النواب، في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي تضمّن فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية.

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