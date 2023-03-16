بمشاركة 7 دول.. امانة بغداد تعلن انطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور

2023/03/16 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، مساء الخميس، عن إنطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته الثانية عشر بمشاركة ٧ دول وعشرات الأجنحة المحلية والبلدية والمشاتل والشركات الزراعية.

وأقامت الأمانة بحسب بيان لها تلقته (بغداد اليوم) "إحتفالاً رسمياً كبيراً في متنزه الزوراء بحضور أمين بغداد عمار موسى كاظم ورئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وعدد من أعضاء مجلس النواب والسفير السوري ووكيلا امانة بغداد للشؤون الادارية والفنية والمديرين العامين لدوائر أمانة بغداد وتضمن عروضاً فنية وفلكلورية اضافة الى الاجنحة المشاركة بلوحات فنية من الزهور والنباتات الجميلة".

وقال أمين بغداد ان "المهرجان ينظم تحت شعار (بغداد اعمار وزهور) بعد انقطاع لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا".

وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بزيادة وتيرة العمل في العاصمة بغداد وزيادة المساحات الخضراء والاماكن الترفيهية لاهالي بغداد، وان هذا المهرجان رسالة للمواطنين والدول المشاركة التي تدعم العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي".

وتابع كاظم اننا "ماضون وبقوة لزيادة المسطحات الخضراء عبر مشاريع كثيرة وكبيرة يتم تنفيذها بمدينة بغداد تتضمن تطوير المتنزهات ومنها متنزه ابو نؤاس بمساحة ١٠٠ دونم وبارك السعدون بمساحة ٥٥ ألف متر مربع، وأماكن ترفيهية ومسطحات وحدائق خضراء سترى النور قريباً في بغداد وبمتابعة حثيثة من لدن رئيس مجلس الوزراء".

وأشار الى ان "ساحات وتقاطعات بغداد ستتألق بالزهور مع حلول موسم الربيع والقادم أفضل للعاصمة".

كما قدم أمين بغداد "الشكر لجميع الدول المشاركة الصديقة والشقيقة التي ساهمت في هذا المهرجان".

وتضمن المهرجان مشاركة دول (مصر والسودان وسوريا ولبنان والاردن وهولندا وايران) وأجنحة محافظة اربيل والعتبتين الحسينية والعباسية والدوائر البلدية لامانة بغداد وعشرات المكاتب والمشاتل والشركات الزراعية.

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