2023/03/16 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات جنوب البلاد إلى 16 قتيلا، ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على عدة مفقودين.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



ارتفاع عدد قتلى الفيضانات جنوب البلاد إلى 16 قتيلا المركز الخبري الوطني.

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