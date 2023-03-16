بالارقام.. انواء كردستان تعلن نسب الامطار المتساقطة في الاقليم

2023/03/16 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، عن نسب الامطار التي تساقطت في المحافظات والمناطق خلال الاثني عشر الساعة الماضية.‏وقالت المديرية في بيان تلقاه/ […]

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انواء كردستان تعلن نسب الامطار المتساقطة في الاقليم المركز الخبري الوطني.

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