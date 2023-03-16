الخدمات النيابية: نولي أهمية كبيرة للمشاريع الخدمية في مناطق شرق القناة

2023/03/16 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية علي جاسم الحميداوي، الخميس، لجنته تولي أهمية كبيرة لقطاع الخدمات في بغداد ومناطق شرق القناة خصوصا على اعتبار إنها مناطق أكثر محرومية .

وقال الحميداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك توجها من قبل المؤسسات الخدمية الحكومية سواء من دوائر أمانة بغداد أو دوائر محافظة بغداد الاهتمام بمناطق شرق القناة “.

واضاف ان ” لجنته تولي أهمية كبيرة لتقديم أفضل الخدمات لسكان مناطق شرق القناة المحرومة منذ عقود “مشيرا إلى أن العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة كالطرق والجسور والمستشفيات ستدخل حيز التنفيذ “.

واكد على ضرورة ” التعاون المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية من اجل توفير افضل الخدمات للمواطن البغدادي”، مضيفا اننا “نسعى لبذل اقصى الجهود لإظهار مناطقنا بالصورة التي تليق بها وبسكانها الكرام”.

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