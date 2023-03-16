خبير: الهزة الأرضية الأخيرة تعادل تفجير 200 طن من مادة الـTnT

2023/03/16 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الخبير الجيولوجي أركان عثمان، اليوم الخميس، أن الهزة الأرضية التي وقعت شرقي السليمانية، تعادل تفجير 200 طن من مادة الـ “تي إن تي”.وأضاف عثمان في إيضاح تابعته ايرث نيوز، أنه “وقع زلزال بقوة 5 درجات على عمق 10 كم في الضفتين الكردية بالعراق وايران”، مبيناً أن “هذا المكان قريب نسبيًا من خط […]

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