2023/03/16 | 23:46 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن هزة أرضية، ضربت مساء الخميس، محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بقوة 4.8 درجات".. هزة أرضية تضرب محافظات عراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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