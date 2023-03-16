"بقوة 4.8 درجات".. هزة أرضية تضرب محافظات عراقية

2023/03/16 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن هزة أرضية، ضربت مساء الخميس، محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.

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