2023/03/16 | 23:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: شاهد قوة الهزة الارضية التي ضربت اقليم كردستان شمال العراق والتي...

ظهرت المقالة قوة الهزة الأرضية شمال العراق بلغت 5.1 على مقياس ريختر أولاً على المسلة.

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