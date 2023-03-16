الأولى على مستوى محافظة كربلاء المقدسة: متوسطة بهيجة الحكيم للبنات تحصد المركز الأول ببطولة كرة الطائرة

2023/03/16 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت متوسطة بهيجة الحكيم للبنات في

قضاء الحسينية شمال محافظة كربلاء

المقدسة في المباراة النهائية ببطولة

كرة الطائرة وحصدت المرتبة الأولى على

مستوى المحافظة ضمن المراحل الدراسية

المشاركة الثلاث الابتدا

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