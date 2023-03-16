النقل: حدوث هزة أرضية بقوة (5) درجات شعر بها سكان 5 مدن عراقية

2023/03/16 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم

الخميس، تسجيل مراصدها الزلزالية في

الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد

الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا

اليوم.

وأوضح التقرير، أن “الهزة الأرضية سجلت

في تمام الساعة

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