بعد ان تركها الكاظمي.. السوداني يطفئ ديون زوجة شهيد شارك بمحاولة اغتيال عدي صدام - عاجل

2023/03/17 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وافق على اطفاء ديون زوجة شهيد شارك بمحاولة اغتيال نجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، انه "وبعد ان ترك رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي قضية (ابتسام محمد مجيد) وهي تعاني في دهاليز المعاملات والدوائر والمراجعات بسبب ديون عليها، وافق رئيس الوزراء السوداني على إطفاء القرض البالغ 50 مليون دينار".

يذكر انه وفي 12 كانون الأول 1996، تعرض عدي صدام حسين إلى محاولة اغتيال بينما كان يقود سيارته البورش الذهبية في حي المنصور ببغداد فتح مسلحان النار من بندقيتيهما من طراز كلاشنيكوف تسببت باصابة (عدي) بـ 17 رصاصة.

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