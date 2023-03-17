وزير الدفاع يوجه بنقل سيطرة القوسيات من داخل مدينة الموصل

2023/03/17 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، بنقل سيطرة (القوسيات) من داخل الموصل الى خارج المدينة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وبتوجيه من وزير الدفاع، تم نقل سيطرة القوسيات من داخل مدينة الموصل الى سيطرة السد ومداخل تلكيف".

وعزت الوزارة الإجراء "من أجل تعزيز تلك المناطق".

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