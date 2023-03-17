شاهد بالفيديو.. عندي بسطية وعايش عليها احصل يوميه منها والبلدية طردوني وين اروح

2023/03/17 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DEZxRm3URqA

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