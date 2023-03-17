برلماني يتحدث عن قانون يحل المشاكل بين بغداد واربيل

2023/03/17 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، اليوم الخميس، العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بـ”المد والجزر”، وفيما كشف عن نقطة اساسية كفيلة بحل جميع الإشكاليات بين بغداد واربيل .

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “علاقة بين بغداد وأربيل دائما ما كانت متشنجة وتسودها خلافات سياسية”، واصفا العلاقة بين الحكومتين بـ “المد والجزر”.

وأضاف، أن “من اهم النقاط العالقة بين الحكومتين تتمثل بملف النفط، والذي يعد موضوع مهم جداً لدى الجانبين”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية قد أعطت رأيها بهذا الموضوع الا أن ساسة الإقليم وجهوا شتى الاتهامات للمحكمة مع العلم انها الفيصل في الكثير من القضايا المهمة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان “الحوارات المكثفة بين الحكومة الحالية وإقليم كردستان بمشاركة المحكمة الاتحادية يبدو أنها قد توصلت الى اتفاق يتمثل بان حل هذه المشكلة لا يتم أن من خلال تشريع قانون النفط والغاز”.

وأكد الصيهود، ان “المرحلة المقبلة ستشهد تشريع هذا القانون، والذي سيحل المشكلة العالقة بين بغداد والمركز لاسيما ان مسودة القانون مطروحة منذ فترة طويلة”.

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