طرح نيابي لثلاثة خيارات لإنهاء خطر شبح انخفاض أسعار النفط

2023/03/17 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب سالم العنبكي، الخميس، ان انخفاض اسعار النفط في الساعات 72 الماضية مثيرة للقلق.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” موازنة 2023 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب لكنها وفق الارقام المعتمدة تتضمن عجز مالي كبير مع تحديد سعر بيع برميل النفط عند 70 دولارا”.

واضاف،ان” الانخفاض المفاجئ في اسعار النفط في الساعات 72 الماضية مثيرة للقلق وتستدعي قراءة متأنية في ضرورة اعادة النظر في تحديد سعر برميل النفط مع السعي الى خفض العجز قدر الامكان بما لايثقل الميزانية العراقية”.

واشار الى ان” العراق امام منعطف مهم في تغير استراتيجية اعتماده بشكل مباشر على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات رغم وجود مصادر اخرى غير نفطية يمكن ان تساهم بنسبة ليست قليلة من ضخ الاموال لخزينة الدولة”.

وشهدت اسواق بيع النفط العالمية تراجعا في الساعات 72 الماضية وسط حالة قلق من ان يستمر التراجع بشكل اكبر في الاسابيع القادمة”.

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