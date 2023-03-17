مصدر لـCNN: أمريكا تعتقد أن روسيا انتشلت أجزاء من حطام

2023/03/17 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا انتشلت بعض حطام المسيرة الأمريكية من طراز إم كيو -9 ريبر التي سقطت في البحر الأسود بعد اصطدام مقاتلات روسية بها، الثلاثاء.

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