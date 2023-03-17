بعد ان تركها الكاظمي.. السوداني يطفئ ديون زوجة شهيد شارك بمحاولة اغتيال عدي صدام

2023/03/17 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على اطفاء ديون زوجة شهيد شارك بمحاولة اغتيال نجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.

وذكر الإعلامي أمين ناصر بعد ان وصلته مناشدة من زوجة الشهيد، (ابتسام محمد مجيد) التي تعاني في دهاليز المعاملات والدوائر والمراجعات بسبب ديون عليها، إن رئيس الوزراء السوداني وافق على إطفاء القرض البالغ 50 مليون دينار، جاء ذلك بعد ان تركها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

يذكر انه وفي 12 كانون الأول 1996، تعرض عدي صدام حسين إلى محاولة اغتيال بينما كان يقود سيارته البورش الذهبية في حي المنصور ببغداد فتح مسلحان النار من بندقيتيهما من طراز كلاشنيكوف تسببت باصابة (عدي) بـ 17 رصاصة.

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