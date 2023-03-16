الداخلية تنفي استقطاع مبالغ من منتسبي شرطة الطاقة مقابل عقد لتجهيز الطعام

2023/03/17 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، استقطاع مبلغ ٩٠ ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة مقابل عقد مع شركة أهلية لتجهيز الطعام لمدة ١٥ عاما.

وذكر بيان الوزارة انه :”تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (قيام وزارة الداخلية باستقطاع مبلغ ٩٠ ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة مقابل عقد مع شركة أهلية لتجهيز الطعام لمدة ١٥ سنة) وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولم يتم إبرام أي عقد من قبل وزارة الداخلية بهذا الشأن”.

واكد البيان :” ان ابواب وزارة الداخلية مشرعة أمام الجهات الرقابية سواء في لجنة النزاهة النيابية او هيئة النزاهة الاتحادية على الرغم من أن وزير الداخلية والجهات المختصة في الوزارة يواصلون العمل ليلاً نهاراً لمكافحة أية حالة فساد او شبهات”.

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