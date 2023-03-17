بعد فيديو إسقاط روسيا لمسيرة أميركية.. مسؤول لـ

2023/03/17 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المبعوث الأميركي الخاص ومنسق مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية الأميركية، جيمس روبن، الروس بالتلاعب بالمعلومات فيما يتعلق بحادث التعرض للمسيرة الأميركية فوق البحر الأسود.

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