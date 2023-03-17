سياسة حكومية ناعمة (تصفّر) المشاكل  

2023/03/17 | 01:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد تسعى حكومة محمد السوداني إلى تصفير المشاكل مع الغرماء،...

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