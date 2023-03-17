2023/03/17 | 01:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: مائة اسم و 6 آلاف معاملة مزورة لارهابيين في مؤسسة الشهداء بالأنبار أولاً على المسلة.

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