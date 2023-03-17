القبض على متهم بقتل ابن عمه في الديوانية

2023/03/17 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم بقتل ابن عمه بعد أقل من ساعة على ارتكاب الجريمة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بمتابعة شخصية وتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وحال الإبلاغ من قبل عمليات الشرطة […]

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