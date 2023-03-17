2023/03/17 | 01:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، عن القاء القبض على متهم بالقتل خلال اقل من ساعة على ارتكابه الجريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أقل من ساعة.. القبض على متهم بالقتل في الديوانية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أقل من ساعة.. القبض على متهم بالقتل في الديوانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).