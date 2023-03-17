2023/03/17 | 02:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zhaixQ7xvYM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثناء كبير تناله قائمة كاساس.. ونادي الجيش على صفيح ساخن| ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثناء كبير تناله قائمة كاساس.. ونادي الجيش على صفيح ساخن| ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).