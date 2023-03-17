روسيا: لا نسعى إلى مواجهة مع أمريكا.. وقادرون على حماية مصالحنا

2023/03/17 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، الخميس، على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وموسكو بعد حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، الثلاثاء.

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