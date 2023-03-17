واشنطن ولندن وعواصم أوربية تطالب بمحاسبة الأسد في ذكرى مرور 12 عاما على الانتفاضة في سوريا

2023/03/17 | 03:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أحيت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الخميس ذكرى مرور 12 عاما على الانتفاضة السورية بتوجيه نداء مشترك لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على فظائع ارتكبها.وشدّدت الدول الأربع على أنها أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة الأسد ولن تموّل إعادة الإعمار في البلاد “إلى ان يتم إحراز […]

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