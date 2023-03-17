2023/03/17 | 04:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، الخميس، إن الولايات المتحدة رصدت "ارتفاعا كبيرا" في الطلعات الجوية العسكرية الروسية "العدوانية" في سوريا هذا الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال أمريكي: القوات الجوية الروسية في سوريا زادت من عدوانيتها منذ مطلع مارس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال أمريكي: القوات الجوية الروسية في سوريا زادت من عدوانيتها منذ مطلع مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).