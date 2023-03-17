لتخفيف الضغوط.. الفيدرالي الاحتياطي يؤكد إيداع 12 مليار دولار في البنوك الأميركية

2023/03/17 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت قيمة القروض التي منحها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الأميركية، الخميس، بموجب برنامج جديد كُشف النقاب عنه، الأحد، نحو 12 مليار دولار، مع تحرك السلطات في واشنطن لتخفيف الضغوط عن النظام المالي في أعقاب انهيار "بنك سيليكون فالي".

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