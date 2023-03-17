في ذكرى الحرب السورية.. تذكير دولي بـ

2023/03/17 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة الأميركية رفقة ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة دعوتها لجميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، في الذكرى الـ 12 للحرب في سوريا.

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