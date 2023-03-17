أوكرانيا تناقش

2023/03/17 | 05:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، اتصالين هاتفيين مع نظيريه في الصين والولايات المتحدة.

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