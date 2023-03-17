كوريلا: ارتفاع حاد في الاستفزازات الجوية الروسية بسوريا

2023/03/17 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، الخميس، أن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعا حادا" في الحركة الجوية العسكرية الروسية في سوريا، هذا الشهر.

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