مصادر لـCNN: أمريكا تفاضل بين فوائد طلعات الاستطلاع في البحر الأسود و مخاطر التصعيد مع روسيا

2023/03/17 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تجري تقييما لطلعات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات بدون طيار في منطقة البحر الأسود، وتدرس فوائد تلك الطلعات بعد أن أسقطت روسيا إحدى الطائرات من طراز MQ-9 Reaper، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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