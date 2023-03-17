فيديو ردة فعل وزير سعودي على ضابط مصري بعد علمه أنه بالجيش يثير تفاعلا

2023/03/17 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن الجيش المصري وضباطه.

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