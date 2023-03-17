أول دولة في الناتو.. بولندا تتعهد بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

2023/03/17 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت بولندا، الخميس، بإرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا، كأول بلد في عضو الناتو يُقدم على هذه الخطوة، في ظل اتباع حلفاء كييف نهجا حذرا في نقل المقاتلات.

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