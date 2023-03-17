تحذير.. نسيج اللسان قد يكشف عن نقص فيتامين مهم

2023/03/17 | 07:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9، على سبيل المثال إلى الإصابة بفقر الدم.

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