"لا تطالبهم بأي قيم".. سيناتور أمريكي يوضح لـCNN سبب تقارب السعودية والصين

2023/03/17 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق السيناتور الأمريكي، كريس مورفي للاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران والدور الصيني في تسهيل الوصول له ملقيا الضوء على أسباب قال إنها تقف وراء هذا التقارب مع الصين.

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