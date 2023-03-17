2023/03/17 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني هبط الدولار ، اليوم الجمعة، مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعدما تحركت السلطات والبنوك في أسواق رئيسية لتخفيف الضغط عن النظام المالي، مما أدى إلى تهدئة العملات الرئيسية الأخرى التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يهبط عالمياً المركز الخبري الوطني.

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