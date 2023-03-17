2023/03/17 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، أن فريقه يجب أن يركز على تحقيق لقب الدوري الإنلكيزي الممتاز والغائب والغائب عن خزائن النادي منذ 19 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الخروج من "يوروبا ليغ".. مدرب أرسنال يسعى لتحقيق الحلم الأغلى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الخروج من "يوروبا ليغ".. مدرب أرسنال يسعى لتحقيق الحلم الأغلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).