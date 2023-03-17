مدعوما بضعف الدولار.. المعدن الاصفر يتجه لأفضل أداء أسبوعي

2023/03/17 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1928.08 دولار للأوقية (الأونصة).



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5%، إلى 1932.10 دولار.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2%، منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008، وفقا لوكالة "رويترز".

وضخت بنوك أميركية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة.



جاء ذلك بعدما قال بنك كريدي سويس إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن الأزمة المصرفية تبدو داعمة للذهب "لأنها أدت إلى...



شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع (عن رفع أسعار الفائدة) في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان".

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