واشنطن ترسل ثاني طائرة مسيرة لمكان سقوط

2023/03/17 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة مسيرة أخرى إلى موقع سقوط الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.

وقالت المصادر للوكالة إن "الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل".

وأضافت الوكالة أنه بعد وقت قصير من فقدان الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في 14 مارس/آذار الجاري، أرسلت الولايات المتحدة طائرة من الطراز نفسه إلى منطقة حادثة السقوط وكانت مهمتها الرئيسية هي فحص مكان الحادث، وكذلك مراقبة الجيش الروسي ومحاولاتهم المزعومة لاستعادة حطام الطائرةالمسيرة من قاع البحر.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تدرس إمكانية إطلاق طائرة مسيرة أخرى فوق البحر الأسود خلال الأيام المقبلة.

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