2023/03/17 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



آلاف الأشخاص يحتجون على غلاء المعيشة في لندن المركز الخبري الوطني.

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