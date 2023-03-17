2023/03/17 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت نيوزيلندا إنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب مخاوف أمنية..



نيوزيلندا تحظر تيك توك المركز الخبري الوطني.

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