2023/03/17 | 09:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني : تحويل حلبجة الى محافظة استحقاق لأهلها المظلومين | اخبار الثامنة 2023/3/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5ZwgGU_sXlk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني : تحويل حلبجة الى محافظة استحقاق لأهلها المظلومين | اخبار الثامنة 2023/3/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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