2023/03/17 | 09:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 ارتفع سعر الذهب في العراق، اليوم الجمعة، بمقدار 38,234 دينار عراقي للأوقية أي بنسبة 1.38%، ليصل إلى 2,808,728.32 دينار عراقي للأوقية، بعد أن أغلق أمس عند 2,770,494.41 دينار عراقي لكل أونصة.وبحسب موقع “أسعار الذهب”، فإن الأسواق المحلية لهذا اليوم الجمعة 17 آذار 2023، سجلت: سعر مثقال الذهب عيار 24 بلغ 90,312.81 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بمقدار 38,234 دينار للأوقية) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً بمقدار 38,234 دينار للأوقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).